Dos 35 nomes de deputados que constam do plano de vacinação prioritária na Assembleia da República, 25 são do PS e cinco são do PSD. Os restantes são representantes do PCP, dos Verdes e do CDS, cada um com apenas um nome na lista. A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira também consta como prioritária.

Os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PAN não indicaram quelquer nome para a lista. André Ventura, do Chega; João Cotrim Figueiredo, do Inicitaiva Liberal, e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues também dispensaram ser vacinados nesta fase.

Ferro Rodrigues (PS) presidente da Assembleia da República

Edite Estrela (PS) vice-presidente da Assembleia da República

António Filipe (PCP) vice-presidente da Assembleia da República

Ana Catarina Mendes líder do grupo parlamentar do PS

Telmo Correia líder do grupo parlamentar do CDS/PP

José Luís Ferreira líder do grupo parlamentar do PEV

Joacine Katar Moreira deputada não inscrita

Luís Capoulas Santos (PS)

Filipe Neto Brandão (PS)

António Topa (PS)

Pedro Carmo (PS)

Maria Almeida Santos (PS)

Ana Paula Vitorino (PS)

Jorge Lacão (PS)

Luís Moreira Testa (PS)

Sofia Araújo (PS)

Carlos Pereira (PS)

Constança Urbano de Sousa (PS)

Hortense Martins (PS)

Hugo Pires (PS)

João Paulo Correia (PS)

José Luís Carneiro (PS)

Lara Martinho (PS)

Pedro Delgado Alves (PS)

Porfírio Silva (PS)

Fernando Ruas (PSD)

Lina Lopes (PSD)

António Maló de Abreu (PSD)

Carlos Peixoto (PSD)

Isabel Meireles (PSD)