O Ministério da Educação comunicou um conjunto de alterações ao calendário escolar, devido à suspensão das aulas ditada pela pandemia de covid-19. Desta forma, não haverá a tradicional pausa letiva de Carnaval, prevista de 15 a 17 de fevereiro.

Também as férias da Páscoa vão ser encurtadas para quatro dias. Ou seja, vão decorrer entre 29 de março e 1 de abril. Mas no plano inicial para este ano letivo, as férias da Páscoa estão previstas entre 25 de março a 5 de abril. O novo calendário também contempla a “alteração das datas de conclusão do terceiro período para os diferentes anos de escolaridade”.



Recorde-se que o ministro Tiago Brandão Rodrigues, o ensino à distância é retomado na segunda-feira, 8 de fevereiro, depois de as aulas terem sido suspensas a 22 de janeiro, devido ao avanço da pandemia. E também definiu um conjunto de ações destinadas aos alunos com necessidades especiais abrangidos pelos apoios terapêuticos.

Além disso, caberá à escola definir as formas e organização para prestar especial apoio presencial aos alunos em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens e aos alunos cuja escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial e em especial perigo de abandono escolar, refere o documento.