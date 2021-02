A Comissão Europeia defende que sejam aplicadas "sanções às pessoas que não respeitem a estratégia" de vacinação contra a covid-19 dos Estados-membros. A posição foi transmitida pelo comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, que esta terça-feira participou numa audição na Assembleia da República.

"É possível surgirem sanções relativamente às pessoas que não respeitem a estratégia e o calendário organizado pelas diferentes entidades do Estado-membro relativamente aos grupos prioritários", respondeu Reynders, a uma questão de André Ventura.

Na audição conjunta com as Comissões dos Assuntos Constitucionais e de Assuntos Europeus, o comissário lembrou que a "estratégia de vacinação é da competência dos Estados-membros" pelo que devem ser os países a "organizar as sanções", algo que já "terá acontecido noutros Estados-membros".