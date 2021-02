Cristiano Ronaldo foi eleito esta terça-feira o melhor jogador europeu da década (2011-2020). O internacional português foi distinguido pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.

Atrás do jogador de 35 anos, ficou o defesa-central do Real Madrid, Sergio Ramos, seguido do guarda-redes do Bayern Munique, Manuel Neuer.