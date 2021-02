O Parlamento Europeu solicitou, esta terça-feira, à ministra da Justiça portuguesa, na qualidade de presidente em exercício do Conselho da UE, toda a documentação relativa ao processo de nomeação dos três procuradores europeus, que não eram a primeira escolha do comité de seleção europeu.

O pedido consta de uma carta dirigida a Francisca Van Dunem pelo presidente da comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos (LIBE), Juan Fernando López Aguilar.

O político espanhol justificou o requerimento com a necessidade de "transparência total" em torno do processo de nomeações para a Procuradoria Europeia e à luz do "princípio da cooperação mútua e sincera" entre as instituições.