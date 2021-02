A DECO recebeu quase 400 mil reclamações, mais 16% face ao ano transato. “Desde o turismo ao comércio eletrónico, passando pelos espetáculos e lazer, os portugueses enfrentaram conflitos que, até 2020, eram ocasionais. O impacto social e económico da pandemia na vida dos consumidores foi tal que muitas das medidas excecionais, publicadas desde março de 2020, não foram suficientes para proteger os seus direitos e legítimos interesses”, refere a associação.

Em relação ao turismo, a DECO recebeu 6838 pedidos de ajuda. Por outro lado, problemas com compras em linha, dificuldades com o reembolso de bilhetes de espetáculos, concertos e festivais, pagamento de mensalidades e outros serviços em creches e jardins-de-infância, taxas cobradas nos serviços de saúde pelo uso de equipamentos de proteção individual constituíram os casos mais emblemáticos das 23 745 mediações efetuadas pela DECO. “A pandemia marcou indubitavelmente o cenário das reclamações no nosso país”, diz a entidade.

Além dos conflitos motivados pela pandemia, os setores mais reclamados, à exceção do turismo, pouco mudam em relação ao anos anteriores. O setor das telecomunicações recebeu mais de 37 mil queixas. Os bens de consumo totalizaram mais de 32 reclamações, enquanto os bens de serviços financeiros ultrapassara, as 24 mil queixas, a energia e água quase totalizaram as 14 mil, os transportes (maioria aéreo) rondaram as 12 mil.

“Há 13 anos que as telecomunicações são o setor mais problemático para os consumidores. Conflitos relacionados com o período de fidelização, refidelização, práticas comerciais desleais e dificuldades no cancelamento do contrato têm sido uma constante, mas a crise pandémica acrescentou problemas, como os comprovativos para efeitos de cancelamento ou suspensão dos contratos”.

A DECO diz ainda que, num ano marcado pelo confinamento, as compras em linha foram o problema principal do setor compra e venda. “O setor alimentar mereceu, em 2020, um destaque, juntando-se a encomendas não entregues ou tardias, reembolso de valores pagos, problemas nos pagamentos e dificuldade de contactos com o apoio ao cliente”, refere.

Em relação à banca, 2020 ficou marcado por questões relacionadas com o crédito ao consumo, crédito à habitação e cartões de crédito: pagamentos, juros, informações sobre contratos, comissões. Quanto aos seguros, realçamos as denúncias sobre os seguros de saúde (comparticipações, coberturas e exclusões), seguros de proteção ao crédito (situações de desemprego e incapacidade) e seguro automóvel (atualizações de prémios).

A DECO destaca ainda o setor da habitação, no qual se assistiu a um aumento dos contactos relativamente ao arrendamento e ao condomínio.