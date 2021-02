Espanha registou, esta terça-feira, 29.064 casos do novo coronavírus e 724 mortes – o número mais elevado da terceira vaga da pandemia no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol. A incidência de transmissão do SARS-CoV-2 desceu para 846 casos por cada 100 mil habitantes.

Nos últimos sete dias, 6.936 pessoas infetadas deram entrada nos hospitais espanhóis, estando atualmente 583 internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Em Espanha, já foram administradas 1.673.054 doses da vacina, sendo que 418.519 pessoas já receberam a sua segunda dose.

Com a atualização desta terça-feira, o país conta agora com um total acumulado de 2.851.869 casos de covid-19 e 59.805 vítimas mortais.