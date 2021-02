"É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso querido pai, o capitão Tom Moore", anunciaram as filhas do antigo oficial, esta terça-feira, em comunicado. Este ano, o antigo oficial britânico, que combateu na Índia e na Birmânia durante a II Guerra Mundial, ganhara visibilidade como "herói nacional", nas palavras da BBC, ao dar início a uma das maiores campanhas de angariação de fundos na história do Serviço Nacional de Saúde, juntando o equivalente a quase 40 milhões de euros. Faleceu aos cem anos, esta terça-feira, no Hospital de Bedford, onde tinha dado entrada após dar positivo à covid-19, que causou uma pneumonia.

Moore tornou-se uma figura em abril de 2020, quando prometeu dar cem voltas ao seu pátio, antes do seu 100º aniversário, esse mês, com o apoio do seu andarilho. Tinha ficado inspirado com a dedicação dos profissionais de saúde "maravilhosos" que o ajudaram a enfrentar um cancro de pele na cabeça, uma enfermidade de que sofria há cinco anos. Queria mostrar que a determinação do público podia ajudar a financiar o Serviço Nacional de Saúde, mas a sua família achava que a meta de reunir mil libras talvez fosse demasiado ambiciosa - até serem surpreendidos pela maré de doações.

Não só Moore conseguiu juntar milhares de doadores, como incentivou outros a lançarem-se ao mesmo desafio, incluindo uma adolescente que estava a apreender a andar outra vez, após um enfarte, uma mulher de 104 anos do Berkshire e um rapaz autista não-verbal.

No seu aniversário, a 30 de abril, o capitão já se tornara uma figura conhecida na imprensa britânica, e recebeu como prenda uma passagem de caças da Força Aérea britânica sobre o seu quintal, um cartão de parabéns escrito pela rainha Elisabete e pelo primeiro-ministro Boris Johnson, bem como o posto honorário de coronel.

Mais adiante, viria a ser armado cavaleiro pela rainha - o capitão centenário morreu ostentando o nome de Sir Tom Moore. Mas, sobretudo, "apesar de ter estado em tantos corações num período de tempo tão curto, ele foi um pai e avô incrível", assegurou a sua família, citada pela Reuters. "E ele viverá nos nossos corações para sempre".