A Organização Panamericana da Saúde (OPS) vai enviar, a partir da segunda quinzena de fevereiro, numa primeira etapa, 35,3 milhões de doses da vacina AstraZeneca a 36 países e territórios do continente americano, nomeadamente Venezuela e Brasil.

Em comunicado divulgado pela Internet, a OPS precisa que a distribuição será feita em aliança com o Fundo de Acesso Global para Vacinas para a Covid-19 (COVAX) e com a Aliança Global para as Vacinas (Gavi), para assegurar a distribuição equitativa das vacinas.

O documento explica que a OPS "notificou os países das Américas sobre a dotação estimada de doses para a primeira fase da entrega de vacinas contra a covid-19, através de uma carta às suas autoridades de saúde".

"Receberam essa carta 36 países e territórios que participam na COVAX, com informação sobre o número estimado de doses da vacina de AstraZeneca que poderiam receber a partir da segunda metade de fevereiro e ao longo do primeiro trimestre de 2021", explica.

Segundo a OPS, a vacina da AstraZeneca "ainda está sob análise da Organização Mundial da Saúde, para receber a aprovação de uso de emergência, o que poderá ocorrer nos próximos dias", estando o número de doses e o calendário de entrega sujeitos à EUL, à capacidade de produção e ao estabelecimento de acordos entre os produtores, a OPS e a Unicef.

"Estima-se que cheguem às Américas cerca de 35,3 milhões de doses, nesta primeira etapa", precisa.

Segundo a OPS "os países e territórios das Américas, particularmente os mais pobres, estão a viver uma crise da saúde, económica e social sem precedentes", constituindo a distribuição das vacinas "um passo esperançoso" no combate urgente ao coronavírus.