Morreu o capitão Sir Tom Moore, veterano da Segunda Guerra Mundial com 100 anos que recolheu de 36,6 milhões de euros para o serviço nacional de saúde inglês, através de um desafio que impôs a si próprio, ao completar 100 voltas ao seu jardim antes de celebrar o seu 100.º aniversário, em abril.

Moore morreu depois de testar positivo para a covid-19 e, segundo a BBC, foi hospitalizado no domingo, para ser tratado para pneumonia.

"É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso pai, Capitão Sir Tom Moore", indicou a família em comunicado à imprensa."O cuidado que o nosso pai recebeu do NHS e dos cuidadores nas últimas semanas e anos da sua vida foi extraordinário. Eles foram inabalavelmente profissionais, gentis e compassivos e deram-nos muitos mais anos com ele do que jamais poderíamos imaginar", descreveu a família.

Downing Street anunciou que a bandeira do N.º 10, residência do governo britânico, será colocada a meia-haste em honra do idoso, que no ano passado ordenado cavaleiro da Ordem do Império Britânico pelos seus esforços em angariar.