Dois agentes do FBI morreram e outros três ficaram feridos num tiroteio em Sunrise, perto de Miami, no estado norte-americano, da Florida, esta terça-feira de manhã.

De acordo com um comunicado do FBI, citado pela polícia de Sunrise, o tiroteio ocorreu pelas 06 horas locais (11h00 em Lisboa), após os agentes executarem um mandado de busca e apreensão ordenado por um tribunal federal norte-americano, devido a um "caso de crimes violentos contra crianças".

Dois agentes foram transportados para o hospital e estão estáveis. O suspeito – alvo do mandado de busca – morreu após se ter barricado dentro de casa, adianta o comunicado. Segundo a imprensa local, ter-se-á suicidado.

O caso está a ser investigado através do Departamento de Investigação do FBI e "por ser uma investigação em curso", as autoridades norte-americanas não irão dar mais detalhes sobre o ocorrido.

