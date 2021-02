A diretora dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), conhecido por Hospital de Penafiel, foi destituída do cargo.

A notícia tinha sido avançada esta terça-feira pelo Correio da Manhã e foi entretanto confirmada pela administração do hospital à TVI. Em causa está a polémica relacionada com o desperdício de 600 vacinas contra a covid-19 após uma falha nos sistemas de refrigeração da unidade farmacêutica do hospital.

De realçar que após a situação ter vindo a público, na passada quarta-feira, a administração do hospital ordenou a abertura de um processo de inquérito para apurar responsabilidades. As vacinas eram destinadas a profissionais de saúde daquela unidade hospitalar.

A demissão de Sónia Teixeira foi decidida numa reunião do Conselho de Administração do CHTS na passada sexta-feira.