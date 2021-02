Roger Federer, de 39 anos, jogou pela última vez nas meias finais do Open da Austrália, em 2020. Desde então, uma lesão no joelho direito mantém-no fora das competições.

À rádio suíça SRF Sport, no entanto, Federer confessou estar “desejoso de voltar às vitórias”, escolhendo o Open do Catar, a decorrer em março de 2021, para o seu retorno. Federer venceu esta prova em 2005, 2006 e 2011, e defende a escolha por ser “um torneio mais pequeno, no qual a pressão é menor".

Roger Federer conta no seu histórico com 20 torneios do “Grand Slam”, num empate com o espanhol Rafael Nadal, e está na quinta posição do ‘ranking’ da ATP, o qual liderou durante 310 semanas.