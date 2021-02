A Polícia Judiciária (PJ), deteve na madrugada desta segunda-feira, um homem suspeito da prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido no dia 31 de janeiro, na zona de Caldas da Rainha.

Em comunicado, esta terça-feira, a PJ explica que a vítima é um cidadão brasileiro de 40 anos de idade, conhecido do suspeito. O homem terá sido agredido “com um objeto corto perfurante na zona do tórax, na sequência de desentendimentos ocorridos na sua residência”. A vítima ainda foi socorrida, tendo o óbito sido confirmado no hospital.

“O conhecimento dos factos foi adquirido pela PSP, que ativou a intervenção da Polícia Judiciária. Desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, foram recolhidos elementos probatórios relevantes, que conduziram à detenção do suspeito”, informa a autoridade.

O detido, um homem de nacionalidade portuguesa, de 49 anos, madeireiro de profissão, irá ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de medidas de coação.