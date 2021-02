O lucro do Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo Banco Comercial Português (BCP), atingiu os 23 milhões de zlótis (5,1 milhões de euros) em 2020, de acordo com os dados comunicados à CMVM.

Mas apesar de ter apresentado resultados positivos no conjunto do ano, no 4.º trimestre registou prejuízos de 109 milhões de zlótis (24,7 milhões de euros).

"O resultado foi influenciado pela pandemia covid-19 e por itens não habituais, com destaque para 677 milhões de zlótis (151,9 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, 380 milhões de zlótis (85,2 milhões de euros) no 4.º trimestre de 2020", refere a instituição em comunicado.

Excluindo itens não habituais, o resultado líquido atingiu 709 milhões de zlótis (159,2 milhões de euros), 204 milhões de zlótis (45,7 milhões de euros) no 4T 2020, apresentando um ROE ajustado de 7,8%.

A nova produção de créditos hipotecários atingiu o "valor recorde" de 6,8 mil milhões de zlótis (1,5 mil milhões de euros), +57% em termos homólogos, de acordo com o banco.