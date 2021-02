Parar para pensar

Desde as estruturais falta de recursos humanos, técnicos e infraestruturais do nosso país, às lacunas quanto à inexistência de planeamento e planos de ação previstos e testados, à medida que o tempo vai passando, vai-se notando isso tudo cada vez mais.

Momentos há em que a sucessão dos eventos parecem suplantar a nossa capacidade de gestão dos mesmos e com isso sente-se instalar a confusão e falta de controlo. Após quase um ano de luta incessante contra a pandemia, este parece ser um desses momentos. É precisamente nestas alturas que se torna necessário parar um pouco e pensar.

Ninguém colocará em causa o esforço e o empenho de todos aqueles que, ao seu nível e de acordo com as suas competências, têm dedicado a esta verdadeira luta pela vida de todos nós e pela nossa sociedade e o cansaço também se vai sentindo e vendo. O cansaço de quem tem de tomar decisões difíceis e urgentes e o cansaço de quem tem de se adaptar à realidade da melhor forma que conseguir.

Exatamente por isto, importa que se ouça o que as pessoas têm a dizer, especialmente, quando discordam de nós, pois do dissenso, nasce muitas vezes o consenso e as opiniões que são divergentes não significam, exclusiva e necessariamente, bota-abaixismo.

À semelhança da maioria de todas as pessoas que comenta no espaço público, não serei detentor de toda a informação que leva à tomada de uma série de decisões recentes quanto à evolução deste combate, mas nem por isso deixo de ter a capacidade de observação quanto aos acontecimentos recentes, em especial, as inúmeras confusões quanto à administração das vacinas, as notícias recentes quanto à deslocação de doentes para a Madeira ou eventuais deslocações para o estrangeiro, entre outras.

Como já se escreveu no passado, inclusive aqui, esta grande e grave crise que ameaça as vidas humanas, no seu sentido mais literal, mas também na sua dimensão social e económica, colocou a descoberto todas as nossas insuficiências. Desde as estruturais falta de recursos humanos, técnicos e infraestruturais do nosso país, às lacunas quanto à inexistência de planeamento e planos de ação previstos e testados, à medida que o tempo vai passando, vai-se notando isso tudo cada vez mais.

O Serviço Nacional de Saúde, mas também as entidades privadas que se dedicam a prestar cuidados de saúde, encontram-se limitados na sua resposta, porque os recursos humanos não se multiplicam, a fiscalização das regras do Estado de Emergência não consegue estar em todo o lado, porque simplesmente não se podem colocar os sempre insuficientes agentes de autoridade em serviço 24 sobre 24 horas, os mecanismos de apoio à economia não conseguem ser mais rápida implementação, porque a administração pública nunca foi desenvolvida para ser célere e ágil e a tecnologia (hardware e software) ainda que possa ser colocada ao serviço da administração, simplesmente não existia ou estava obsoleta.

Portanto, terá de se fazer o melhor com o que somos e o que temos, embora isto não invalide que não se questione algumas decisões. Aliás, deveremos mesmo fazê-lo. E nesse sentido questiono-me do seguinte:

Sabendo que (e felizmente) a pandemia se encontra mais controlada na Região Autónoma da Madeira, não seria preferível trazer as equipas médicas que estão alocadas ao combate à COVID da Madeira para o continente, em vez de enviar pacientes para lá? Sabendo-se, como se viu numa reportagem no passado domingo na TVI, que os hospitais do norte do país têm mais capacidade disponível, a articulação entre regiões não deveria ser melhor, em vez de estarmos a concentrarmo-nos em enviar doentes para a Áustria? Onde é que está o estrangulamento, para que isso não ocorra? Aparentemente, existe um problema com as quantidades certas das vacinas a administrar, não seria útil que se aferisse diariamente as necessidades e as contingências de forma a que não existam relatos de restaurantes, pastelarias, dirigentes de instituições públicas ou privadas, primos ou outros familiares que terão sido vacinados sem ser na sua vez? As forças armadas, que deverão ser os nossos maiores especialistas em logística, não deveriam controlar todo este processo? E, sim, envolver todos. No Reino Unido até as grandes superfícies comerciais estão ao serviço deste verdadeiro esforço de guerra. Tendo em conta os dados conhecidos quanto à despesa do Estado no ano anterior (que foi inferior ao estimado), não seria preferível que o país assegurasse por inteiro os rendimentos daqueles que terão de ficar em casa obrigatoriamente por causa do encerramento das escolas?

Refrescar os decisores nos vários níveis decisórios, com mais gente a contribuir, não significa, necessariamente, que se tenha de despedir alguém. Às vezes é necessário dar oportunidade a que descanse quem já esteja extenuado.

Por vezes é, também, necessário parar um pouco e pensar no que haverá para fazer e só depois decidir, em vez de decidir algo hoje, empurrados pela espuma dos dias, e que amanhã terá de se mudar.

Pedro Vaz