As mulheres das estrelas

Foi um deles que me contou que quando os americanos foram donos da cidade, as prostitutas de Hanói eram como os judeus nos campos de concentração. Usavam estrelas ao peito impostas pelo serviços sanitários do exército dos Estados Unidos: se fossem amarelas, não havia riscos; se fossem vermelhas era porque sofriam de alguma doença venérea que aconselhava a quarentena.

Gosto de Hanói. Velhos cidadãos sentam-se à sombra das amendoeiras que crescem ao redor do lago de Hò Hoán Kiem. Alguns têm, se calhar, idade para ter combatido em Dien Bien Phu sob o comando de Vo Nguyen Giap na batalha mais valente dos Viet Minh. Falam da guerra nesse país de guerra. Também daquela outra guerra contra o sul para lá do paralelo 17.

Em Hanói, as meninas passam de bicicleta muito direitas, de joelhos em vaivém. Outras preferem motoretas e sentam-se de lado, com os joelhos muito juntos.

