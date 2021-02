Um Benfica-Sporting é um daqueles jogos que ninguém gosta de perder, seja lá por que motivo for, seja lá em que lugar for. Em julho de 1972, a comunidade portuguesa queria ver um Benfica-Sporting e o inesquecível Manuel Barbosa, o maior empresário ligado ao futebol na altura, convenceu os dois clubes com uma bela soma em dinheiro para que jogassem no Schaefer Stadium, Foxboro, arredores de Nova Iorque. E o dinheiro manda muito. Mesmo com vários jogadores (principalmente do Benfica) arrasados fisicamente depois de terem jogado, até à semana anterior, a Minicopa, no Brasil, no dia 17 de julho disputou-se o primeiro dérbi em solo americano.

Se de um lado estavam Damas, Pedro Gomes, José Carlos, Hilário, Peres e Yazalde, por exemplo, do outro estavam José Henrique, Humberto Coelho, Jaime Graça, Toni, Nené, Eusébio, Jordão e Artur Jorge. Tudo para que o jogo fosse de excelência e só não o foi por causa de um árbitro chamado Angelo Bratsis que resolveu assumir um protagonismo que, decididamente, não lhe cabia. Estava um calor de rachar catedrais, 43 à sombra, a relva era artificial, o que só atrapalhava, e o resultado final foi de 2-2, com o Sporting a abrir o marcador logo ao minuto sexto por Marinho. Empertigaram-se os encarnados. Eusébio ia disparando de longe e provocando “ohs!” admirativos na multidão. Damas viu Nené surgir-lhe isolado e deitou-o ao chão para que não fosse golo. Acabou por ser, de Eusébio, no penálti correspondente.

Aleija-se o keeper leonino, entra Botelho, quer fazer uma facécia e joga descalço, só em meias, durante uns minutos, até que o árbitro o põe na ordem. Eusébio fez o 2-1 a meio do segundo tempo, mas Bratsis lá entendeu que um jogo assim amigável, só para agradar à populaça, deveria terminar empatado e tratou de ver um penálti sobreNando. Discutiram os encarnados, mas de nada lhes serviu. Peres empatou e o objetivo cumpriu-se: 40 mil espetadores, 6500 contos de receita. Manuel Barbosa não podia estar mais satisfeito. Até porque a peleja se repetiria daí a dias.

A taça

Durante o tempo que mediou entre os dois jogos, a discussão sobre os valores de bilheteira voltou à mesa das negociações. O assunto resolveu-se, mas o segundo encontro chegou a estar ameaçado. Além dos dólares, que eram bastantes, estava em disputa uma taça de alto lá com ela, bonita e valiosa.

