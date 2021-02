Les Amants du Tage. Traduzido à letra: Os Amantes do Tejo. Realizado por Henri Verneuil, baseado no romance com o mesmo título escrito por Joseph Kassel, estreou-se em Lisboa no dia 18 de janeiro de 1955. Conta a história de Pierre Roubier que, depois de ser condenado em França pela morte da mulher, foge para Lisboa, onde se torna motorista de táxi. À beira-Tejo apaixona-se por Katleen Dinver, uma viúva que, descobre mais tarde, é suspeita de ter matado o marido.

Demorou cerca de 15 dias para ser digerido pela crítica cinematográfica nacional.

No dia 2 de fevereiro, um chorrilho de imprecações começou a chover em forma de letra de imprensa. Houve gente que se ofendeu e a sério pela forma como Lisboa e os portugueses eram retratados por Verneuil. “Somos dos que não agradecemos ao sr. Verneuil as suas tão apregoadas boas intenções. Somos dos que não concordamos que Lisboa cheire a algas e sardinhas assadas. Se cheira a alguma coisa, não é a isso”, lançava-se Eurico da Costa numa catilinária que crucificava o realizador. O seu verbo era fácil e violento: “Antes do mais, insurgimo-nos com o provincianismo latente em toda a película – provincianismo que tanto pode chegar-nos de Paris como de Loures – e que é evidenciado pelo facto de se pretender rodear toda a ação de um ambiente de falso cosmopolitismo, de rodriguinhos inconcebíveis que o bom gosto e o decoro nos impedem de aceitar”.

Não. Os Amantes do Tejo não foi bem acolhido entre nós. Nem mesmo tendo a presença de Amália Rodrigues no papel de ela própria, cantando o fado. Nem mesmo tendo a curvilínea Françoise Arnoul protagonizando Katleen Dinver, a Françoise Arnoul que, um ano mais tarde, quase morreu afogada na praia do Estoril. O desenho de um Portugalzinho perdido no seu canto marítimo da Europa, arreigado a costumes praticamente medievais, provocou uma onda de protestos.

A verdade é que o Portugal de 1955 era provinciano, por muito que doesse que lá fora nos vissem como provincianos. E se Os Amantes do Tejo projetavam Lisboa como provinciana, então que dizer do resto do país?

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.