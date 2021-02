Tudo começou com um meme, tal como outras tantas coisas têm origem na internet. Neste caso, um grupo de utilizadores do fórum online Reddit fizeram as ações da GameStop – uma rede de lojas norte-americana que vende videojogos – subir astronomicamente. Se, no final de dezembro, uma ação valia 19,26 dólares (15,92 euros), atualmente está a valer 380 dólares (314,13 euros).

No entanto, esta “brincadeira” está a ter repercussões sérias em Wall Street. Os investidores que estavam a apostar “contra” a GameStop, cujo modelo de negócios, focado na venda física, é considerado ultrapassado por uma geração que compra a maior parte dos seus videojogos online, estão a enfrentar graves prejuízos uma vez que as ações da rede de lojas continuam a subir, provocando mais de 5 mil milhões de dólares de prejuízos, avançou a S3 Partners.

Resultado? Empresas e investidores tiveram de declarar falência. Por exemplo, a Melvin Capital Management, dedicada à gestão de investimentos, perdeu 30% de um investimento de 12,5 mil milhões de dólares e poderá estar prestes a receber um bailout (injeção de liquidez), avançou a Business Insider.

Esta batalha entre duas trincheiras completamente diferentes, pequenos investidores contra Wall Street, levantou argumentos de ambos os lados. Wall Street pede um maior controlo da forma como se investe na bolsa de valores e acusa os membros do Reddit de manipularem o mercado, sendo prontamente acusada de hipocrisia. “Tenho de admitir que é engraçado ver Wall Street, com uma longa história de ameaças à economia norte-americana por tratá-la como um casino, queixar-se de que membros de um fórum online estão a tratar o mercado como um casino”, escreveu a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, citada pelo Guardian.

A injeção de capital também está a ser condenada por esta comunidade online, que não compreende como estas empresas, cujos investimentos arriscados podem resultar no encerramento de empresas e no despedimentos de incontáveis pessoas, têm direito a ser “resgatadas”, enquanto empresas que se veem obrigadas a encerrar devido aos impactos da pandemia de covid-19 não têm a mesma oportunidade.

“A vingança é tramada”, escreveu um utilizador do Reddit, citado pelo Washington Post, dirigindo-se aos investidores de Wall Street. “Acham que nos esquecíamos do que estes elitistas fizeram durante 2008 e tiveram direito a bailouts, enquanto o resto das pessoas sofriam?”

Afinal, o que está a acontecer? Tudo começou quando utilizadores do Reddit, nomeadamente da secção Wallstreetbets (apostas de Wall Street, na tradução livre), perceberam que vários fundos de investimento estavam a apostar contra as ações de determinadas empresas norte-americanas, o chamado short selling, entre as quais a GameStop.

