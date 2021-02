Desde camas e colchões até autocaravanas colocadas à porta dos hospitais, a solidariedade em tempos de covid-19 para ajudar os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia – e que precisam de descansar nos tempos de pausa ou entre turnos – ganhou agora outra dimensão. Com o regresso das aulas à distância a 8 de fevereiro e com as dificuldades que alguns jovens têm vindo a atravessar no ensino online, os responsáveis pelo projeto Cama Solidária criaram a iniciativa Computador Solidário. O objetivo é só um: oferecer computadores a quem mais precisa. E, em menos de 24 horas, já foram solicitadas 115 doações e requeridos mais de 40 computadores.

“Esta ideia surgiu porque ainda há pouco tempo tive de comprar um computador à minha sobrinha. Sou voluntário da Cama Solidária, estava a falar com os outros voluntários e disse-lhes que devíamos fazer isto. Pusemos o site a funcionar ontem [domingo] e isto já está a ganhar asas, porque há um desafio no sistema de educação. O Estado diz que vai dar computadores, mas é só a alguns e há atrasos. Só vão ter direito a computador alunos com apoio social, mas há outras pessoas que não têm formalmente esse apoio e também precisam”, começa por dizer ao i Ricardo Paiágua, um dos fundadores da agência de criatividade UppOut. Quem quiser doar ou precisar de equipamento, basta ir ao site do projeto e seguir os passos lá indicados.

“As pessoas que pedem computadores têm de assinar uma declaração de honra em como dizem que os pais estão desempregados ou onde contam a sua história, para provar que aquilo é real. Depois disso combinamos e efetuamos a entrega”, esclareceu, garantindo que grande parte dos pedidos que tem recebido nas primeiras horas da iniciativa são de alunos que ingressaram recentemente na universidade. “Parece-me que são pessoas que entraram este ano para a faculdade e estavam à espera de ter um part-time para comprar um computador. Mas, como não há emprego agora por causa da pandemia, precisam de ajuda nesse sentido”, disse.

As emoções à flor da pele

O primeiro computador doado foi a uma voluntária do projeto que assistia às aulas através do telemóvel. “Ela ligou-me a chorar e a agradecer, foi muito bonito”, revelou Ricardo Paiágua. A terminar o 12º ano, esta voluntária decidiu participar na iniciativa e foi surpreendida... por outro elemento da equipa, o designer do projeto, que se ofereceu para a doação. Ao i, contou que “foi fascinante” poder ter ao seu lado pessoas que praticam o bem.

“Foi-me logo doado um computador através de uma pessoa que se disponibilizou de imediato. Essa pessoa doou um computador que já não usava. Vai limpá-lo e tratar dos discos rígidos. Neste caso, vou diretamente ter com a pessoa e receber o computador com todas as medidas de segurança. Ainda não fui buscá-lo por questões pessoais”, explicou a voluntária, salientando a importância deste projeto.

“Esta iniciativa é muito importante para ajudar quem mais precisa a este nível, porque têm chegado muitas famílias, não só estudantes, que dizem ‘por favor ajudem-me’ ou ‘o meu filho não tem computador’. E não há forma de garanti-lo. É mesmo muito gratificante e emocionante poder ajudar e ser ajudada. Tenho muito orgulho em fazer parte desta equipa fantástica”, admitiu.

