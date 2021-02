O pior dos portugueses apareceu com a vacinação

É difícil descrever o que se está a passar com o processo de vacinação do país, já que é revoltante. Mas comecemos pelo princípio: como é possível não existir um manual de procedimentos que explique tudo de uma forma clara que não deixe dúvidas a ninguém? Qual a razão para o Serviço Nacional de Saúde não ter um site onde controla quem está na lista para ser vacinado e quem pode sê-lo no caso de alguém que está em primeiro na lista não poder receber a vacina no dia determinado? Será assim tão difícil?

Tirando esta questão logística, não deixa de ser surpreendente aquilo a que assistimos nos últimos dias, em que o pior da raça humana veio ao de cima. Pessoas que têm acesso às vacinas decidem dá-las a pessoas que não são prioritárias mas, como são amigas ou familiares, passam à frente de todos? E o pior é que, pelos vistos, todos convivem bem com isso.

Bem fez o Ministério Público em abrir um processo-crime contra todos aqueles que usaram um bem de todos em proveito próprio. “Das pesquisas efetuadas foi possível apurar, até ao momento, que o Ministério Público já decidiu pela instauração de inquéritos relativamente a alguns dos casos vindos a público, desde logo os respeitantes à Segurança Social de Setúbal, ao INEM de Lisboa, ao INEM do Porto e a factos também noticiados ocorridos em Portimão (Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo”, informou a Procuradoria-Geral da República (PGR) ao i.

