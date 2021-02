Sporting Clube de Portugal venceu por 1-0 o Sport Lisboa e Benfica no dérbi no Estádio José Alvalade, esta segunda-feira, com um golo de Mateus Nunes aos 90+2’.

O encontro ficou marcado pela chuva e pela tensão que deixou as duas equipas bastante equilibradas ao longo da partida. Jardel magoa-se num lance disputado em velocidade com Nuno Santos e Gabriel foi o escolhido por João de Deus para substituir o defesa encarnado.

Não foi apenas a equipa das águas a sofrer, Luís Neto teve também com alguns problemas no braço esquerdo, porém não precisou de ser substituído pelo treinador Ruben Amorim.

Os leões e as águias entraram na segunda parte com mais vontade para jogar ao abrir mais as linhas e as oportunidades de ataque.

Foi apenas as 90+2’ que Matheus Nunes aproveitou um ressalto para cabecear a bola para o fundo das redes da baliza de Vlachodimos.

Agora, Sporting fortalece o seu lugar no topo da tabela da I Liga com 42 pontos, distanciando-se a nove pontos do Benfica, que continua com 33 pontos e fica no quarto lugar ao oferecer o terceiro ao Braga, e a quatro do segundo candidato ao título, FC Porto que tem 38 pontos.