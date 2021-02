O Sporting Clube de Braga triunfou na partida em casa do Moreirense ao vencer por quatro bolas a zero, esta segunda-feira. Agora, o clube do norte está posicionado provisoriamente no terceiro lugar do campeonato, colando-se ao Benfica com 33 pontos.

A goleada “arsenalista” começou cedo, logo aos 7’, com um golo de Fransérgio, terminando a primeira parte com três golos no marcador de Abel Ruiz aos 17’ e de Raul Silva aos 22’. Para selar o resultado, André Horta fez as honras e colocou a bola dentro das redes dos visitados de Moreira de Cónegos.

Assim, os bracarenses alcançam o terceiro lugar, com os mesmos 38 pontos do Sport Lisboa e Benfica, que joga hoje contra o líder da I Liga Sporting. Já o Moreirense está em oitavo lugar, com 18 pontos (menos 20 do que o Braga), equivalendo-se com o Tondela.