O Santa Clara recebeu no Estádio de São Miguel, esta segunda-feira, o Belenenses SAD e venceu por duas bolas a zero, no jogo a contar para a 16º jornada da I Liga.

O primeiro golo da partida foi marcado pelo avançado Crysan, de grande penalidade, aos 13 minutos. O segundo aparece aos 90+3, já nos minutos de compensação, quando o defesa Diogo Calila tenta cortar o ataque da equipa açoriana, mas sem hipótese de conseguir anular o golo na própria baliza.

Esta vitória permite o Santa Clara avançar para o sétimo lugar provisoriamente, com 21 pontos acumulados. Já o Belenenses SAD está no 14º lugar com 15 pontos, arriscando-se a ficar cada vez mais perto da despromoção.