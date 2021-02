Mar muito agitado no Meco. IPMA colocou distrito de Setúbal sob aviso

Forte agitação marítima no Meco, no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, que está hoje sob aviso amarelo. Segundo o IPMA, há ondas de noroeste com vários metros de altura, situação que vai manter-se até às 03h de terça-feira. Veja as imagens na galeria.