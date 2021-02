Foram matriculados em Portugal 10.029 automóveis ligeiros de passageiros novos em janeiro, ou seja, menos 30,5% do que no mês homólogo do ano anterior.

No entanto, a ACAP lembra que "esta queda não foi superior, porque no mês de Janeiro foram matriculadas várias centenas de veículos híbridos, cujo imposto foi liquidado em 2020. Isto, devido ao agravamento do ISV, aprovado no Orçamento para 2021".

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, em Janeiro de 2021, uma evolução desfavorável, tendo decrescido 19,2% face ao mesmo mês do ano anterior, situando-se em 2098 unidades matriculadas.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no primeiro mês de 2021 verificou-se uma queda de 20,8% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 385 veículos desta categoria.