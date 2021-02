Com caravanas de veículos e cartazes afixados em diversas zonas de Caracas os venezuelanos continuam a apelar à libertação do empresário colombiano Alex Saab, detido desde junho de 2020 pelas autoridades de Cabo Verde a pedido dos EUA.

Os apelos dos venezuelanos fazem eco dos insistentes pedidos de libertação feito pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro e reforçaram-se no domingo quando, segundo a imprensa local, 2.000 motociclistas, 500 viaturas particulares e dezenas de autocarros, fizeram uma caravana de leste a oeste de Caracas, deste Petare (leste) a Cátia (oeste).

"Nós, os trabalhadores do transporte levantamos a voz e pedimos a liberação de Alex Saab", explicou o vice-presidente da Fundação Nacional de Transporte Urbano (Fontur) aos jornalistas.

Eloy Subarán sublinhou que os trabalhadores venezuelanos "exigem que os Estados Unidos cessem as agressões, o bloqueio e as sanções ilegais com que buscam subjugar o nosso povo".

"Temos direito a viver em soberania e em paz", frisou.

Alex Saab, de 49 anos, foi detido em 12 de junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América (EUA), quando regressava de uma viagem ao Irão em representação da Venezuela.

O Tribunal da Relação do Barlavento já decidiu por duas vezes -- a última das quais este mês, ambas com recurso da defesa -- pela extradição de Alex Saab para os EUA, num processo que está a colocar Cabo Verde no centro da disputa entre os governos norte-americano e venezuelano.

Saab esteve em prisão preventiva desde junho de 2020, na cadeia do Sal, e em finais de janeiro último passou a prisão domiciliária, por decisão do tribunal, após esgotar o prazo legal para essa detenção, apesar de constantes apelos de Caracas pedindo a sua detenção.