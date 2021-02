O Tribunal Central Administrativo do Sul atribuiu a razão, esta segunda-feira, ao Sporting Clube de Portugal no pedido para a despenalização do jogador João Palhinha, após o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina ao médio dos verdes e brancos que viu o cartão amarelo no jogo contra o Boavista.

No comunicado, o Sporting explicou o processo e ainda pediu a demissão do Conselho de Disciplina.

O clube leonino explicou, no documento, que o “jogador havia recorrido para o Pleno do Conselho de Disciplina do castigo que lhe fora aplicado em processo sumário, tendo o Conselho de Disciplina notificado a decisão desse recurso na passada sexta-feira, pelas 23h16” e salienta que “nesse recurso o árbitro havia admitido, preto no branco, que o jogador tinha sido indevidamente punido com cartão amarelo.”

O pedido de medida cautelar formulado pelo médio João Palhinha “deu entrada nos tribunais horas depois, na madrugada de sábado, às 05h46”. E a cinco horas e meia antes do dérbi da capital, o Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul “notificou o jogador da sua decisão favorável pouco antes das 16h00 desta segunda-feira”.

O Sporting agradeceu pela “celeridade com que o sistema judicial português deu resposta à pretensão do seu jogador, entre a manhã de sábado e a tarde de segunda-feira, em pleno confinamento geral”, lê-se no comunicado.

“Contudo, que apesar dessa louvável rapidez, o tempo do futebol profissional não se compadece com a necessidade de reagir judicialmente perante decisões tão clamorosamente ilegais e que comprometem a verdade desportiva”, assinalaram os leões, explicando que “não é possível preparar adequadamente um jogo – muito menos um desafio com a importância do de hoje – com este tipo de incerteza”.

Assim, para o clube lisboeta é “evidente que este Conselho de Disciplina não tem condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional. Resta, portanto e apenas, o caminho da demissão”, anunciou ainda no comunicado.