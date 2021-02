O Reino Unido registou esta segunda-feira 18.607 casos do novo coronavírus, menos 2.481 do que os 21.088 casos reportados na véspera. Nas últimas 24 horas, registou-se também uma descida no número de mortes, passando de 587 ontem para 406, de acordo com dados do Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico.

Até à data de ontem, 9.296.376 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, sendo que 494.209 receberam a segunda dose.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 3.835.783 infeções e 106.564 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

The COVID19 Dashboard has been updated:



On Monday 01 February 2021, 18,607 new cases and 406 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 9,296,367 people have now received the first dose of a vaccine.