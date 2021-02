O Governo israelita decidiu hoje prolongar por mais cinco dias as medidas de confinamento que deveriam terminar à meia-noite, anunciaram o gabinete do primeiro-ministro e o ministério da Saúde em comunicado conjunto.

O número de pessoas contaminadas continua a aumentar apesar da intensa campanha de vacinação, com o Governo a prorrogar pela terceira vez o confinamento imposto em 27 de dezembro à população israelita, o terceiro desde o início da pandemia.

Após uma longa reunião, os ministros chegaram a acordo para manter o confinamento até à próxima sexta-feira.

O executivo de Benjamin Netanyahu reúne-se na próxima quarta-feira para examinar a situação e pronunciar-se sobre um novo confinamento, indicou o comunicado.

Hoje, o confinamento foi violado por milhares de judeus ultraortodoxos que participaram no funeral de um rabino em Jerusalém.

O enterro de um outro rabino na mesma cidade, no final da tarde, motivou uma nova violação do confinamento. De acordo com a lei, apenas 20 pessoas a acompanhar um funeral, mas milhares concentraram-se para homenagear o rabino Yitzhak Sheiner.

Previamente, o parlamento israelita tinha-se pronunciado por um aumento das multas contra os transgressores das restrições sanitárias.

Durante a tarde, os deputados votaram em terceira leitura o projeto-lei que prevê a duplicação das multas para os comerciantes e escolas que não cumpram o confinamento, e que passam de 5.000 para 10.000 shekels (2.500 euros).

O ministro da Saúde anunciou que, no espaço de um mês, o Estado hebraico vacinou mais de três milhões dos seus habitantes, perto de um terço da atual população.

Israel comprometeu-se a partilhar os dados sobre os efeitos desta imunização ao gigante farmacêutico norte-americano Pfizer, como contrapartida a uma entrega rápida das vacinas.

Apesar desta campanha que permitiu vacinar um terço da população, Israel registou nas últimas 24 horas mais de 3.500 casos de contaminação.