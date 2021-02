O primeiro lote de um milhão de doses de uma vacina contra a covid-19 produzida na Índia chegou hoje a Joanesburgo, anunciou a Presidência da República sul-africana.

A chegada do avião Boeing 337-300 ER da Emirates que transportou a primeira remessa do fármaco, oriundo de Mbumbai, aconteceu às 14h55 locais, (12h55 de Lisboa) no aeroporto internacional OR Tambo, em Joanesburgo, e foi transmitida em direto pela televisão sul-africana.

O acontecimento marca o início do lançamento da vacina contra a covid-19 no país, a que o Governo sul-africano teve acesso 11 meses depois da eclosão da pandemia, em março do ano passado.

A África do Sul contabiliza mais de 1,4 milhões de infeções do novo coronavírus, com 4.525 novos casos de infeção registados nas últimas vinte e horas, e regista mais de 44 mil mortes, segundo as autoridades da saúde sul-africanas.

O Presidente Ramaphosa descreveu o acontecimento como sendo "o maior e mais complexo empreendimento logístico de vacinação" na história da África do Sul, salientando que a "escala de entrega não tem precedentes em termos do número de pessoas que devem ser vacinadas num curto espaço de tempo".