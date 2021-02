O PSD pediu esta segunda-feira uma audição parlamentar do coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, para dar esclarecimentos sobre os "abusos" na administração das vacinas.

Em comunicado, o grupo parlamentar lembra que entregou em dezembro um requerimento para que o coordenador da task force "fosse ouvido mensalmente no Parlamento com o objetivo de se poder acompanhar não só a implementação do plano de vacinação como os aspetos que o envolvem".

"Apesar de, na aprovação (por unanimidade) do requerimento, se ter flexibilizado a periodicidade destas audições, facto é que estamos em fevereiro e, apesar da solicitação expressa do PSD para agendamento esta semana, ainda não há data para que Francisco Ramos possa prestar esclarecimentos sobre o que está a acontecer, numa altura em que várias notícias dão conta de abusos na vacinação contra a covid-19, como é do conhecimento de todos." referem ainda os deputados sociais-democratas.

Deste modo, o partido "considera fundamental que se possa fazer um acompanhamento sério do plano de vacinação" e espera "que o Parlamento possa efetivar a sua missão de fiscalização desta matéria o quanto antes".

No mesmo comunicado, o PSD afirma que pediu, na semana passada, para que passe a ser feita a "inclusão de informação sobre processo de vacinação no Boletim Diário da DGS e de divulgação de mais informação no portal da Direção Geral de Saúde".