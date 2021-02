Portugal continua a ser o país do mundo com a maior média diária de novos casos de covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias. No entanto, houve uma redução desde a última segunda-feira.

De acordo com o site Our World in Data, que usa dados da Universidade Johns Hopkins, Portugal lidera a lista de novos casos por milhão de habitantes – seguido de San Marino, Montenegro e Andorra –, mas houve uma redução desde a última segunda-feira, tendo passado de uma média diária de 1.142 novos casos para 931.

Em relação às mortes, Portugal deixa o topo da lista apesar de a média ter aumentado nos últimos sete dias – passou de 27 para 29,7. San Marino e Mónaco são agora os territórios com mais mortes por milhão de habitantes.

No número total de casos por milhão de habitantes desde o início da pandemia, Portugal passou do 13.º para o 10.º lugar, com uma subida de 62 mil para 70.661 casos por milhão de habitantes. No número total de mortes, passou do 24.º para o 19.º lugar, tendo, desde o início da pandemia, 1.224 mortes por milhão de habitantes.