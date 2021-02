Pedro Nuno Santos, da autonomia à insubmissão

Talvez tenha sido essa a ideia de António Costa ao promover Pedro Nuno Santos de secretário de Estado a ministro, julgando que poderia assim mantê-lo sob controlo.

“Mantém os teus amigos por perto... e os teus inimigos ainda mais perto”, aconselhava Michael Corleone n’O Padrinho, possivelmente inspirando-se em Sun Tzu ou em Maquiavel.

Como toda a gente sabe, não é o que tem acontecido. Pedro Nuno não se inibe de tecer críticas nem de apresentar pontos de vista divergentes dos do primeiro-ministro. Por exemplo, no caso do plano da TAP, que o ministro queria ver aprovado no Parlamento, uma veleidade que Costa não lhe permitiu.

Nas presidenciais, Pedro Nuno voltou a mostrar que não se deixa condicionar e apoiou a candidatura de Ana Gomes, numa crítica explícita ao PS e ao seu secretário-geral.

Com o texto publicado este fim de semana no Público atingiu outro patamar: da autonomia passou à insubmissão e da crítica pública à declaração de guerra. Atente-se neste parágrafo: “Pode haver quem acalente a ideia de transformar o PS num ‘partido do centro’, na expetativa de assim conseguir apoio eleitoral que permita ao partido manter-se no poder. Tal estratégia, de resto votada ao fracasso por toda a Europa, representaria uma traição ao espírito socialista dos fundadores e dos milhares de militantes do PS”.

É impossível não ver neste “quem acalente a ideia de transformar o PS num ‘partido de centro’” uma referência à linha do primeiro-ministro, que faz tábua rasa da ideologia, ora acedendo a propostas do Bloco e do PCP, ora adotando a visão mais próxima da direita de um Centeno ou Siza Vieira. Mas é o uso da palavra “traição” que mostra que Pedro Nuno está mesmo decidido a afrontar o primeiro-ministro.

Como a um inimigo perigoso, António Costa bem tinha tentado mantê-lo por perto e até lhe ofereceu a CP e a TAP de bandeja. Mas o ministro da Infraestruturas, já se percebeu, é mais ambicioso do que isso. Por mais que Costa o tente ter por perto, ele faz questão de se demarcar. E, com o cimento do poder a desagregar-se, viu abrir-se a oportunidade por que esperava. Os dados estão lançados no PS.