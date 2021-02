O futebol profissional em Portugal ficou para sempre alterado pela pandemia da covid-19. Baterias de testes, PCR e rápidos, marcam as preparações dos jogos. Esta realidade, no entanto, só se verifica na primeira e segunda Liga.

No Campeonato de Portugal (CP), antiga terceira divisão, que se mantém no ativo, a testagem dos jogadores previamente às partidas é recomendada, mas não obrigatória, ao contrário do que acontece nos outros escalões de futebol profissional.

Nem obrigatória, nem financiada, pelo que os clubes desta divisão, muitas vezes com orçamentos e plantéis limitados, se veem obrigados a recorrer ao próprio bolso para realizar testes de despiste aos jogadores que, mostrando sintomas, ameacem estar infetados com o novo coronavírus.

Com esta realidade em mente, os clubes do Campeonato de Portugal ficam com duas opções: ou apostam em testes próprios, frequentes, usando uma parte considerável do orçamento, ou continuam os jogos, num regime de testagem à medida que possam aparecer sintomas, e arriscam ter vários jogadores infetados, ou membros da equipa técnica, sem o saber.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) realizou um acordo com a Cruz Vermelha (CVP), em novembro de 2020, para assegurar a realização de testes rápidos de deteção de antigénios para a covid-19 nos clubes desta competição. Assumiu-se que a CVP faria formações nos clubes para os capacitar na realização dos testes rápidos aos jogadores, no entanto alguns dos clubes com quem o i falou afirmam não ter recebido ainda qualquer informação relativa a essas formações, e, entre eles, alguns confirmar ter recebido recentemente indicação da FPF que iriam realizar testes nos clubes, mas até agora tal não se confirmou.

Ao i, fonte da FPF diz que “seria impossível fazer uma testagem regular a todos os clubes do Campeonato de Portugal”, já que “são mais de 90 clubes, e portanto o orçamento seria astronómico”. A Federação garante, no entanto, que distribui frequentemente testes de deteção de antigénios aos clubes, e que “depois, independentemente, cada clube realiza testagens por conta própria”, admitindo ainda não ter dados sobre o número de jogadores infetados neste escalão do futebol profissional.

Covid-19 bate à porta do Recreio

Em Águeda, o Recreio Desportivo de Águeda (RDA) reportou, no passado dia 24, seis novos casos de covid-19 no clube, todos assintomáticos, a horas da partida contra o Beira-Mar, a contar para a 13.ª jornada do Campeonato de Portugal. O jogo foi adiado para 24 de fevereiro, e todo o plantel e staff foram obrigados a realizar isolamento profilático, o que impedirá também a realização das partidas com o Castro Daire e o SC Espinho.

O Recreio Desportivo de Águeda é uma das poucas equipas do Campeonato de Portugal que, desde o início do ano, tem realizado baterias de testes numa base frequente, completamente financiadas pelo clube. Em declarações ao i, João Melo, fonte oficial do clube aguedense, explica que “pela segurança dos atletas e do staff, decidimos fazer testagem”. “Desde 3 de janeiro temos feito testes semanais. Temos uma parceria com uma clínica, porque os preços acabariam por ser incomportáveis de outra maneira”, explicou ainda.

A regra no RDA é assim testar, testar e testar, mesmo que seja um forte golpe nas finanças do clube. “Se for preciso apertar o cinto, que seja, mas a prioridade está na segurança e na saúde dos atletas, da equipa técnica e das suas famílias”, defende o aguedense.

O diretor de comunicação do RDA revela que o clube não tem qualquer apoio financeiro, confessando que todo o custo da testagem é acarretado pelas finanças do clube, uma situação “nada fácil”, já que sem público e com menos jogos, as receitas também diminuíram. O aguedense refere ainda a situação de todo o Campeonato de Portugal, afirmando que “não há nenhum clube que neste momento esteja financeiramente saudável”, e que “as taxas de jogo foram suspensas, mas vão começar a ser pagas novamente’’. “Não há apoio, ficamos sem nada”, lamenta.

O surto na equipa, revelou João Melo, nasceu de um jogador que, com sintomas leves, acabou por acusar positivo ao teste à covid-19. Pouco tempo depois, surgiram outros cinco casos na equipa. Defende Melo, no entanto, que “é muito provável que o atleta tenha apanhado o vírus fora do clube, porque para além de jogar futebol estuda na universidade”.

O Recreio de Águeda, que mantinha todos os jogos do campeonato em dia, até ao adiamento da partida contra o Beira-Mar, sofreu assim o primeiro surto de casos no seu plantel, apesar do investimento interno em programas de testagem, que, afirma João Melo, “poderiam até acontecer mais do que uma vez por semana, caso algum jogador sentisse algum sintoma, sendo que quase sempre acabavam por ser sintomas ‘fantasma’”.

João Melo confessa que, apesar do anúncio da oferta de formação aos médicos do clube, no âmbito de uma parceria entre a FPF e a CVP, “a informação nunca chegou ao Recreio, e o nosso enfermeiro nunca chegou a ter a tal formação”. Assim, da FPF, conta João Melo, o clube recebeu unicamente em novembro uma bateria de testes antigénio, “que não têm qualquer eficácia, e dão constantemente falsos negativos”. Na equipa aguedense, “felizmente”, como define, “o enfermeiro do clube tem formação suficiente para realizar os testes, pelo que não foi necessário o apoio da FPF, mas ainda assim nunca chegamos a receber a informação sobre isso”.

“O apoio da FPF seria importante, talvez não necessariamente do ponto de vista financeiro, mas através de parcerias que fizessem descer o preço dos testes para os clubes”, defende João Melo, confessando que, ainda assim, “seria complicado”, já que “são muitas equipas e muitos plantéis”. “Nas ligas principais, a realidade é outra, e apoiar todos os elementos dos clubes do Campeonato de Portugal seria complicado logisticamente, mas seria muito importante”.

A interrupção do Campeonato não está, no entanto, sobre a mesa. João Melo acredita que a solução poderá passar unicamente pelos cuidados em cada clube, já que a testagem em massa “poria em causa a competição”, caso não fosse apoiada pela FPF, devido às frágeis condições financeiras dos clubes, e confessa acreditar que na imunidade de grupo “poderá passar a deixar de ser necessário fazer tantos testes”. Ou pelo menos é esta a esperança do aguedense: “Grande parte dos clubes já passaram por isto, nós estamos a passar agora mas eles já passaram antes, e cada vez vai haver menos casos, ou pelo menos menor transmissão entre jogadores.”

Quatro jornadas adiadas

O Sport Clube Beira-Mar, da cidade de Aveiro, joga atualmente na Série D do Campeonato de Portugal. O clube tem quatro jogos de atraso, fruto de diferentes casos de covid-19, tanto no seu plantel como nos das equipas adversárias, tendo regressado ontem aos relvados, após mais de um mês sem jogos.

O Beira-Mar tinha planeada a receção ao Anadia, a 3 de janeiro, a contar para a 10.ª jornada do campeonato, mas a equipa visitante teve um surto de casos e o jogo teve de ser adiado. Pouco tempo depois, o Beira-Mar reportou dois casos positivos em nove dias, o que levou ao adiamento das partidas a contar para a 11.ª e 12.ª jornadas do campeonato. Findado o isolamento profilático dos jogadores infetados do Beira-Mar, tudo apontava para que o regresso aos relvados acontecesse na segunda-feira, dia 25 do mesmo mês. O adversário, o Recreio Desportivo de Águeda, reportara no dia anterior à partida seis novos casos positivos no plantel, o que retirou ao Beira-Mar, mais uma vez, a possibilidade de voltar aos jogos, já que a partida teve de ser adiada, fruto do isolamento profilático de todo o staff e plantel aguedense.

Em declarações ao i, Fábio Barros, treinador adjunto dos aurinegros, lamentou a situação, e explicou o procedimento aplicado no clube, aquando de suspeita de infeção: “Aquilo que fazemos é sempre que identificamos algum atleta com sintomas, é mandado fazer um teste a uma clínica indicada pelo clube e, se der positivo, o clube faz testes rápidos ao resto do plantel”. Este procedimento, no entanto, não é de fácil encargo, nomeadamente para clubes de pequenas dimensões, como é o caso de muitos elementos do Campeonato de Portugal.

A limitação orçamental é o primeiro entrave. “Se tivesse de fazer testes semanalmente, o Beira-Mar não iria ter condições financeiras para tal”, lamenta Fábio Barros. No caso do clube de Aveiro, a falta de público no estádio, a falta dos rendimentos associados ao aluguer de camarotes e outros danos financeiros relacionados com a pandemia covid-19, em nada ajudam ao financiamento dos testes de despiste de covid-19 que o clube realiza cada vez que tem um caso suspeito, e que são completamente financiados pelo próprio clube. Isto porque não existe, da parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ou de qualquer outra entidade, “qualquer apoio” para realizar testagens mais frequentes nos clubes do CP. Uma realidade que Barros lamenta, mas cuja dificuldade admite também: “A Primeira e Segunda Liga juntas têm cerca de 40 equipas, no Campeonato de Portugal são 96, o investimento seria massivo.”

O treinador adjunto apontou ainda o dedo a este acréscimo nos custos associados à equipa, referindo que o Beira-Mar “queria reforçar o plantel no mercado de dezembro, mas não vamos conseguir porque ia aumentar ainda mais a despesa”. Na calha refere ainda esperar que “em outubro ou novembro possamos voltar a ter público nas bancadas”.

O Beira-Mar contou, até agora, com três casos positivos no plantel, dois dos quais aconteceram em nove dias. O clube afirma que não estarão relacionados, mas a realidade é que obrigaram a colocar a equipa inteira em isolamento profilático.

A testagem frequente poderia ter ajudado a evitar estes casos, admite Fábio Barros, mas o treinador adjunto dos aurinegros coloca o ênfase nos “cuidados” que a equipa tem tido com os jogadores. “Os contágios acontecem maioritariamente quando os jogadores partilham casa, ou partilham carro nas deslocações, não propriamente no contacto em jogo”, refere, defendendo ainda que a regra é a máscara: “Temos tido o cuidado suficiente, e os jogadores estão conscientes disso, fizemos muita sensibilização para minimizar ao máximo estes perigos. Quem anda no carro juntos, vai de máscara. Quem partilha casa, sempre que está no seu quarto está sem máscara, mas quanto partilha divisões comuns anda sempre de máscara. Até no balneário têm utilizado a máscara.”

Os quatro jogos de atraso são, para Fábio Barros, uma das consequências do momento de pandemia que se vive, confessando o treinador adjunto que haverá uma discrepância de jogos entre as diferentes equipas, e que o Beira-Mar “terá de jogar duas vezes por semana durante todas as semanas do mês de fevereiro”, uma realidade que põe um peso sobre o desempenho e a qualidade dos jogos, já que “apesar de não querer criar desculpas, é uma realidade que algumas das equipas com quem vamos jogar só fizeram um jogo por semana, e nós vamos ter dois jogos por semana durante o mês inteiro”. O tempo, no entanto, poderá também servir para “adaptar os jogadores, treinar outras formas de jogo e até descansar”, pelo que Barros mantém uma face positiva a esta realidade.

Vão ser oito jogos em quatro semanas, o que implica o dobro das movimentações e dos contactos entre jogadores, tanto da mesma equipa como da equipa contrária, mas esta realidade não assusta Fábio Barros. “O perigo está na partilha dos carros, dos balneários e em casa, não no campo”, defende, argumentando ainda que a testagem frequente seria, neste caso, uma salvaguarda para garantir que não nascem novos casos destas partidas, mas garantido que “o clube vai cumprir todas as regras e cuidados que consiga, de forma a evitar novos contágios”.

Refere ainda o treinador adjunto que “é preferível o adiamento dos jogos do que serem cancelados, ou pior, que seja interrompido o campeonato”. Para Fábio Barros, o intuito está em jogar, o mais possível, com o máximo de regras de segurança, mas “parar o campeonato está fora de questão, porque nós queremos é jogar, mesmo que os jogos sejam adiados e depois tenhamos que nos adaptar a semanas com menos descanso entre jogos”.

Para o treinador adjunto, uma solução seria “que a FPF comprasse grandes quantidades de testes rápidos, de forma a que ficassem mais baratos por unidade, e que os oferecessem aos clubes”. “Se calhar seria um orçamento alto, mas também seria algo positivo para a FPF”, remata o aveirense, que vinca que “o Campeonato de Portugal deve continuar, porque, mesmo sem a testagem frequente, temos tido todos os cuidados e responsabilidade para diminuir os surtos nos clubes”.

Acredita Fábio Barros que “testar todas as semanas poderia ser positivo”, e sugere uma mudança no tratamento dos casos: “Se um jogador der positivo, em vez de andar a adiar jogos e isolar o plantel todo, podia isolar-se quem deu positivo, à semelhança do que acontece nas ligas principais. Mas teríamos de testar todas as semanas e não há orçamento para isso”, lamenta.

De casa ao treino, e do treino a casa

Bernardo Santos está há longos anos nas equipas do Beira-Mar, e chegou ao plantel principal da equipa aveirense no ano passado. Uma realidade “completamente diferente da atual”, confessa ao i. Sem máscaras, sem gel desinfetante e, acima de tudo, com público nas bancadas, o primeiro ano como sénior de Bernardo em nada se compara ao segundo.

O jovem aveirense coloca sobre a falta de público a maior mudança. “Realmente isto tudo torna o futebol mais triste, porque para já, começando pela coisa mais evidente, os jogos não têm público, e isso é diferente, porque o público mexe com o jogo, anima, e jogar sem adeptos é triste”, lamenta Bernardo, que diz esperar “que a pandemia acabe o mais depressa possível para voltar a ter os estádios cheios”.

“Mais triste” é a definição que repete para definir o futebol atual, e sobre o receio de ser infetado, ou de infetar os colegas de equipa, não o esconde, mas revela estar confiante “na responsabilidade dos seus colegas e do Beira-Mar”, bem como na sua própria preocupação com questões de proteção. “Nós e mesmo o clube temos a responsabilidade de cumprir todas as normas da DGS, só tiramos a máscara quando vamos treinar. Dentro das instalações, mesmo nos balneários, dividimos, para não estar todos aglomerados”, conta ainda.

A realidade da pandemia não afetou só a vida de Bernardo dentro dos campos, mas em casa os hábitos também tiveram de ser mudados. “Claro que temos receio, mas eu vivo com os meus pais e com a minha irmã, e desde que começou a pandemia a nossa relação mudou, estamos mais separados à mesa, por vezes estamos de máscara, não estamos tanto tempo juntos”, conta, olhando no entanto para o futuro com uma mensagem positiva: “Sei que daqui a uns tempos vamos poder voltar a fazer isso tudo, e é ter paciência, porque isto vai ter de acabar.”

Sobre a segurança que uma testagem mais frequente poderia trazer, o lateral esquerdo não hesita. “Como filho que sou, que vivo com os meus pais, com o apoio da testagem seria uma mais valia e seria bem-vindo, mas não depende de mim, nem dos jogadores. Se dependesse de nós, era ótimo, mas não somos nós que decidimos.”

“Ouve-se muita gente a dizer que as equipas são família, e nós somos mesmo, porque temos muita responsabilidade uns com os outros e isso deixa-nos seguros, mas claro que não facilitamos porque já se sabe que há muito perigo, e naquilo que podemos controlar não facilitamos.” Assim definiu Bernardo o dia-a-dia nos treinos e nos jogos do Beira-Mar. Jogos estes que já deixam saudades. Durante quatro jornadas seguidas Bernardo não pisou os relvados, ou por casos no clube aveirense ou nos adversários. Uma realidade que, confessa, não é fácil para os jogadores.

“Isto não é agradável, porque trabalhamos a semana toda com o jogo em mente, e a achar que finalmente ia ficar tudo bem. Ao receber a notícia que o adversário tinha jogadores infetados, o nosso ‘chip’ muda logo, porque apesar de ser o que mais gostamos de fazer, a saúde está em primeiro lugar”, conta ainda, referindo que não fica “outro remédio” senão “ser pacientes e arranjar outro tipo de estímulos para manter o nível profissional no topo, sem quebras”.

Sobre a marcação de jornadas duplas no próximo mês de fevereiro, de forma a jogar as partidas adiadas no mês de janeiro, o jovem aveirense não se deixa esmorecer. “O grupo é muito homogéneo, vai-se conseguir gerir com naturalidade e não nos podemos queixar, porque normalmente temos um jogo por semana, agora temos dois, vamos ter de arranjar maneira de treinar e recuperar mais”.