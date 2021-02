“Durante a semana, há um dia de folga. Os treinos são de manhã, por volta das 9h ou 9h30. Os jogadores vão para o treino de carro, sendo que uns vão individualmente e outros juntam-se, por vezes, em grupos de quatro ou cinco elementos”, começou por explicar Rodrigo (nome fictício), de 20 anos, jogador de um clube pertencente à Área Metropolitana de Lisboa que preferiu não revelar a identidade.

“Chegamos ao campo, medimos a temperatura e sabemos que é obrigatório usar máscara no posto médico, o local onde nos equipamos”, esclareceu o rapaz, que recordou que os treinadores “usam sempre equipamento de proteção individual”.

“Após o treino, sempre que vamos a uma área onde há mais pessoas, é obrigatório usarmos a máscara, só que é a mesma que colocámos na cara quando saímos de casa, nós é que a compramos”, denunciou, não deixando de explicar que na hora do banho, estão “uns dez” juntos numa cabina. “Um entra, outro sai, mas ao todo somos uns 20 na área comum. De máscara, é raro ver alguém, somente um ou dois”.

Dia de jogo

É esta a realidade de um atleta do Campeonato de Portugal e, quando as equipas se defrontam, o panorama não parece melhorar. “É obrigatório estarmos de máscara o dia todo à exceção do almoço. Se o almoço for perto de onde jogamos, levamos os carros. Se for fora, vamos de autocarro”, afirmou.

As viagens são feitas num autocarro, que “leva os 18 convocados mais os cinco da equipa técnica, o fisioterapeuta e o diretor”, sendo que “do lado esquerdo há uma fila com muitos bancos e do lado direito também”, viajando os jogadores com a alegada distância de segurança imposta pela Direção-Geral da Saúde. “É obrigatório usarmos máscara a viagem inteira exceto para bebermos água”.

Ainda que em novembro do ano passado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tenha alertado para o perigo da realização de refeições fora do núcleo familiar básico, descrevendo-as como “um momento de alto risco” para o contágio por covid-19 e lembrando que cerca de 70% dos casos ocorriam em convívios familiares ou sociais, Rodrigo deslindou os hábitos de que as equipas não abdicam.

“Almoçamos no restaurante do clube e, quando jogamos fora, comemos no hotel ou no restaurante do clube adversário”, disse, adicionando que “há um restaurante fechado ao público que abre para comermos. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) é que pede ao restaurante para abrir nesse dia à hora x”, confessou.

“Fazemos mesas de cinco pessoas”, indicou, mantendo em mente que os restaurantes encontram-se somente a funcionar em regime de take-away, não estando abertos para servir refeições. Importa referir que as situações anunciadas pelo jovem não são, de todo, únicas, pois, na passada sexta-feira, a GNR apanhou quatro jogadores de futebol – do Vitória de Guimarães e do Moreirense – a almoçar num restaurante em Joane, Vila Nova de Famalicão, acabando por violar o dever geral de confinamento.

De acordo com a autoridade, em declarações aos órgãos de informação, os jogadores foram alvo de contraordenações, assim como o proprietário do estabelecimento e todos terão de pagar uma multa de 200 euros e recebeu ordem de encerramento.

“Tenho sempre receio”

“No âmbito da sua responsabilidade enquanto entidade organizadora das competições de futebol e tendo em conta o quadro atual da evolução da pandemia em Portugal, a FPF tem procurado por todos os meios criar condições para haver um controlo mais rigoroso da pandemia”, avançou Fernando Gomes, presidente da FPF, num vídeo produzido e divulgado no canal da entidade no âmbito da criação do protocolo entre a federação e a Cruz Vermelha Portuguesa, mencionado nas páginas 10-11.

De facto, Rodrigo explicitou que a sua equipa já fez testes de antigénio para o SARS-CoV-2 “porque foram pagos pela FPF e porque havia um jogo da Taça de Portugal”.

“Esta semana saiu um comunicado a dizer que vamos ser obrigados a fazer testes regularmente, não sei é se é verdade”, adiantou o futebolista, aludindo ao comunicado emitido quando o jornal i já começara a encetar contacto com a FPF. “Nós temos quatro jogos em atraso porque há equipas que estão com o vírus, mas que não fizeram testes porque não têm dinheiro para os fazer. Mas, como dizem ao médico que têm sintomas, os jogos são anulados”, garantiu.

Naquilo que diz respeito à orientação da DGS, assinada por Graça Freitas, o futebol é considerado uma modalidade de médio risco, o que significa que a testagem é obrigatória no contexto das competições entre equipas de zona(s) com transmissão comunitária ativa, ou seja, tem de ser realizado o teste aleatório até 48h antes da competição.

“Uma vez acusámos 16 infetados. Houve um que teve febre, fez o teste. Depois, fomos obrigados a fazer testes porque íamos jogar. Como a federação não ia pagar esses testes, o clube ia fugir. Tenho sempre receio porque eu acho que não tenho o vírus, mas nunca sei se o adversário tem. E a seguir ao jogo, posso levá-lo para casa”, desabafou.

“Eu já ouvi dizer que um clube da Série C faz testes aos jogadores e quando alguns acusam o vírus, fingem que estão lesionados. E os outros vão a jogo na mesma. Se é verdade ou não, já não sei”, apontou o jogador em ascensão.

“Quando eu apanhei o vírus, a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos fizeram o teste e nenhum acusou. Nós falamos do vírus entre nós, mas enquanto a federação não disser ‘isto acaba agora e volta-se daqui a um mês ou dois’, não sei como tudo correrá”, concluiu.

“Nós não servimos para entreter os portugueses”

José (nome fictício) é diretor desportivo de um clube da Grande Lisboa e não quer, à semelhança de Rodrigo, divulgar a identidade por temer as eventuais consequências desse ato. Na ótica do profissional, “o que acontece no futebol é aquilo que acontece na sociedade: como não é obrigatório testar, no fundo, só se poderá saber se há covid-19 numa equipa quando alguém tem sintomas ou quando se joga, por exemplo, contra uma equipa da primeira divisão”.

Ao clube liderado por José, a FPF “disse que ia fazer testes”, mas essa promessa não tem sido cumprida. “Já tivemos jogadores infetados, não consigo precisar quantos, nem puderam jogar. Nós vivemos com a falta de testes e andamos na corda bamba”, constatou o membro do staff técnico.

“Fala-se muito dos assintomáticos e não sabemos, se calhar até houve mais gente infetada e não demos conta. Acredito que estamos sempre sujeitos a apanhar o vírus e, quando nos deslocamos, ainda mais”, narrou, indo o seu relato ao encontro das orientações da Direção-Geral da Saúde para os transportes públicos, veiculadas em maio do ano passado, em que medidas como o seguimento dos circuitos adaptados, a utilização de máscara, o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e do distanciamento físico foi enaltecido.

“Nós não fazemos grandes viagens, só quando vamos aos Açores. Na terça-feira por exemplo, fomos testados, mas já passaram vários dias. É este o risco que vivemos”, lamentou José, rematando que a equipa desloca-se “de autocarro e com a devida distância”. Contudo, não é essa certeza que apazigua a ansiedade do diretor desportivo.

“Há jogadores em várias equipas que trabalham, não fazem disto a sua profissão. Nós não parámos. O desporto não parou, mas será que é mais importante que as escolas, cujas aulas tiveram de ser interrompidas? Há coisas que são um bocadinho ambíguas”, desenvolveu, referindo-se ao conjunto de medidas adotadas, pelo primeiro-ministro António Costa no passado dia 21 de janeiro, quando a suspensão da atividade letiva foi decretada pelo período de quinze dias.

“Falta alguém de cima que nos elucide e mostre aquilo que está a acontecer. A situação não é tão controlada no Campeonato de Portugal como é na Primeira ou na Segunda Ligas. E se estes clubes não conseguem travar o coronavírus com a testagem, muito menos conseguirão os clubes pequenos”, denotou José, lembrando que a sua equipa foi testada quatro vezes: uma quando jogou com um determinado clube (cujo nome não será indicado por motivos de proteção de dados), duas quando se deslocou aos arquipélagos dos Açores e da Madeira e outra vez em que concretizou testes rápidos.

“A FPF enviou-nos um comunicado, na semana passada, a dizer que vai começar a testar, mas a pandemia existe há quase um ano e agora estamos numa fase muito complicada”, disse, adiantando que “cada equipa tem 30 pessoas, se pensarmos na existência de 96 equipas nacionais e multiplicarmos esses dois números, percebemos que 2.880 famílias podem ficar infetadas”.

“Nós não servimos para entreter os portugueses. Há equipas que têm metade dos jogos feitos. Temos os protocolos de saúde. Quando os jogadores se equipam, fazem-no em cabines separadas, usamos máscaras, mas o cerne da questão é que muitos dos clubes não tinham condições antes da pandemia e continuam sem ter. Andamos a brincar com a saúde das pessoas”, finalizou.

A incoerência

No dia 27 de janeiro, o i enviou um e-mail para a secretaria do Sport União Sintrense, expondo a existência de equipas do Campeonato de Portugal a manter os treinos com jogadores infetados por covid-19. No dia seguinte, obteve esta resposta: “Na sequência do contacto abaixo evidenciado, o nosso feedback relativamente ao facto que afirma é que não temos conhecimento em concreto de qualquer dessas situações. Os nossos melhores cumprimentos, A Direção da Sintrense SAD”.

Porém, não foi este cenário que um jogador do clube traçou. “Se não estou em erro, já estiveram cinco jogadores infetados”, elucidou. Todavia, o jovem esclareceu que está ciente de que o clube tem-se esforçado por cumprir as normas de segurança.

“Equipamo-nos em dois balneários, temos treinado sempre desde o início do confinamento. Quando jogamos em casa, cada um desloca-se no seu carro. Quando jogamos fora, vamos no autocarro todos com máscara”, expôs, salientando que a única refeição que fazem juntos é o almoço em dia de jogo. “Mas, com o confinamento, nem essa, e temos sempre álcool-gel e máscaras disponíveis”.

“Sinto-me seguro. É claro que há sempre riscos, mas tento não pensar muito nisso. Acredito que fiquei infetado por estar em contacto com colegas doentes, estive em isolamento durante dez dias, mas como apanhei por estar com eles, podia ter apanhado estando na rua, por exemplo”, aclarou o rapaz para quem o segredo da diminuição do risco de contágio pelo novo coronavírus passa por esta perspetiva: “Todos temos consciência das regras a cumprir e daquilo que cada um deve fazer de modo a que corra tudo pelo melhor”, transmitiu.

“Já tivemos alguns casos de covid-19 no clube” Jardel Portela tem 22 anos e juntou-se ao plantel do Clube Desportivo de Rabo de Peixe a 28 de agosto de 2020. O jovem, que jogava no Padroense Futebol Clube, em Matosinhos, rumou ao norte da ilha de São Miguel, nos Açores, para continuar a sua carreira enquanto avançado.

“Temos balneários e respeitamos sempre a distância de segurança, fazemos uso da máscara e medimos a temperatura. Já tivemos alguns casos no clube. Nos dias de jogo, aqui na ilha, deslocamo-nos de carro e na carrinha do clube. Quando o jogo é no continente, vamos para o aeroporto na carrinha e no avião tentamos cumprir todas as normas”, disse o jovem que realçou que as refeições são feitas em conjunto fora de casa, nos hotéis, mas separadamente em casa.

“Sempre que chegamos do continente, fazemos teste à covid-19 e, ao sexto dia após o regresso, somos novamente testados”, afirmou, descortinando que Rabo de Peixe tem vivido com uma cerca sanitária, mas o clube passou declarações para que os jogadores possam participar nas práticas desportivas assim como nas competições.

“Estou a gostar da experiência pois é a primeira vez que estou longe da minha zona de conforto, isto é, o Porto. Tenho tido as experiências quase todas que se pode ter nos Açores, mas é claro que gostaria de ter mais e que o panorama melhorasse”, contou Jardel Portela.

Contudo, Rabo de Peixe é a freguesia que contabiliza mais infetados – 208 – no arquipélago e prepara-se para mais uma semana de cerca sanitária, em oposição à restante ilha, que viu as medidas serem aliviadas.

“Temos duas equipas em competição, o Sporting Clube Ideal e o Clube Desportivo de Rabo de Peixe. Ambos já tiveram casos confirmados e tiveram de cumprir isolamento profilático. No caso do Rabo de Peixe, uma vez, e o Sporting mais do que uma”, começou por revelar um membro da indústria futebolística do arquipélago.

“O Rabo de Peixe é um caso curioso. A maioria dos jogadores vive na vila, que é das zonas com mais casos e está com cerca sanitária. Porém, o clube tem autorização para poder sair e entrar na zona, viajar para fora do arquipélago também, porque participa numa competição de índole nacional”, realçou. “As outras provas da região, o Campeonato de Futebol dos Açores e o Campeonato de São Miguel, estão suspensas de momento, mas o Campeonato de Portugal continua a funcionar”.