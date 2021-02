É a segunda vez que Portugal atinge o patamar das 300 mortes, com o recorde de vitímas mortais a fixar-se nas 303. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, foram diagnosticados 9.498 novos casos. O país soma agora um total, desde o início da pandemia, de 720.516 infetados e 12.482 mortos associados ao vírus. E o pico dos contágios na região de Lisboa e Vale to Tejo, anteveem os especialistas, só deverá ser atingido a 15 de fevereiro, como noticiou o semanário Nascer do SOL.

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, a situação está tão complicada que foi pedido à população para “dirigir-se primeiro às áreas dedicadas para doentes respiratórios – ADR – da Trafaria e do Seixal”. Para assistência no hospital propriamente dito ficam reservadas as “situações mais complexas, graves, agudas e urgentes”. Ao fim da tarde foram instaladas tendas de pré-triagem para evitar as longas filas de ambulâncias.

Os números

Ainda assim, registou-se este domingo uma redução do número de casos. Está relacionada com o facto de domingo ser o dia da semana em que são realizados menos testes. Porém, foram contabilizados 6.694 pacientes internados, mais 150 do que no sábado, enquanto nas Unidades de Cuidados Intensivos havia 858 pessoas, mais 15 do que no dia anterior.

Só o número de doentes recuperados é, de algum modo, animador: foram mais 7.511 nas últimas 24 horas (526.411 desde o início da pandemia), enquanto o número de pessoas sob vigilância baixou em 1.374, para 223.991.

Média de novos casos ultrapassa pico da primeira vaga

A média de novos casos diários de covid-19 na última semana foi 16 vezes superior à da pior semana da primeira vaga da pandemia, segundo dados do INE.

Na passada quarta-feira foi registado um total de 90.234 casos contabilizados nos sete dias anteriores. A média diária, de 12.891 casos, foi muito superior à que se verificou na semana de abril de 2020, pico da primeira vaga. A 2 de abril de 2020, o total de casos dos sete dias anteriores era 5.618, correspondendo a uma média de 803 novos casos por dia.

Ajuda da Alemanha

O governo alemão anunciou, este domingo, que vai enviar profissionais de saúde e equipamento médico das Forças Armadas alemãs para Portugal.

Segundo a Reuters, que citou uma fonte do ministério da Defesa alemão, os detalhes, como o número de médicos e de equipamento que chegará ao país, serão conhecidos no início da próxima semana. O Der Spiegel adiantou que o exército vai enviar 27 médicos e paramédicos para Portugal durante três semanas, assim como ventiladores e tendas de campanha.

“Iremos apoiar Portugal com profissionais de saúde e equipamento”, salientou a fonte do Executivo de Angela Merkel.

Áustria recebe doentes em cuidados intensivos

Portugal vai transferir doentes covid-19 em cuidados intensivos para Áustria. Esta medida foi tomada após o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, oferecer ajuda através de uma conversa telefónica com António Costa. Sabe-se que serão transportados doentes portugueses em cuidados intensivos por covid-19.

“A pandemia da covid-19 representa enormes desafios para todos os países europeus. É uma exigência de solidariedade europeia ajudar rapidamente e sem burocracia para salvar vidas”, anunciou o governante na rede social Twitter. A Áustria já recebeu pacientes da Itália, França e Montenegro com covid-19.

Num país que conta com 8,9 milhões de habitantes, a incidência acumulada dentro de sete dias é de 107 casos positivos por 100 mil habitantes, o que possibilitou libertar muitas camas nas unidades hospitalares.

Vacina da AstraZeneca chega a 9 de fevereiro

A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em colaboração com a farmacêutica AstraZeneca chega a Portugal no próximo dia 9 de fevereiro. A informação foi adiantada, este sábado, pelo coordenador da “task force” responsável pelo plano de vacinação, Francisco Ramos.

“Chegarão cerca de 113 mil doses, salvo erro, no dia 9 de fevereiro”, apontou à SIC Notícias. Esta é a terceira vacina autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) para a sua circulação no mercado e foi recomendada a todas as pessoas com mais de 18 anos, decisão acordada nesta sexta-feira passada.