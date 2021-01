A primeira parte da partida em Stratford, na periferia de Londres, não viu qualquer golo, com uma troca de situações perigosas, mas ineficazes, dos dois lados.

Já depois do apito do intervalo, Mohamed Salah brilhou e bisou na partida. Aos 57 minutos, bateu o guarda-redes do West Ham com uma assistência de Curtis Jones, façanha que repetiu aos 68 minutos, desta vez com a ajuda de Xherdan Shaqiri.

Mas a partida não ficaria por aí para o Liverpool. Aos 84 minutos, Georginio Wijnaldum fez o três a zero, assistido por Roberto Firmino.

O West Ham ainda conseguiu diminuir a vantagem aos 87 minutos, com Craig Dawson a reduzir para três a um, mas este seria mesmo o resultado final da partida.

Assim, o Liverpool aproveita o deslize do Leicester City frente ao Leeds United e sobe para o terceiro lugar na tabela classificativa da Premier League.