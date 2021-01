A partir de terça-feira, os americanos que se movimentam pelos transportes públicos terão de usar obrigatoriamente a máscara de proteção devido ao agravamento da pandemia de covid-10 nos Estados Unidos, anunciou o Centro de Controlo de Doenças (CDC).

A ordem deve ser obedecida ao embarcar, desembarcar e no período de viagens em aviões, autocarros, comboios, metro, barcos e ainda veículos de transporte individual e remunerado de passageiros.

"Dada a interligação da maioria dos sistemas de transporte na nossa nação e com o mundo, quando pessoas infetadas viajam em veículos públicos sem usar máscara e com outras que não o fazem, o risco de transmissão interestadual e internacional pode crescer rapidamente", disse o diretor do CDC, Rochelle P. Walensky.

Até à data, as companhias aéreas não exigiam obrigatoriamente o uso da proteção facial aos passageiros em várias estado país, ou seja, ainda não existia uma declaração federal que decretasse a aplicação desta medida em todo o território americano.

A partir do dia 26 de janeiro, os EUA começaram a exigir a todos os viajantes internacionais que chegam de avião a realização de um teste de deteção do vírus SARS-coV-2 com resultado negativo até 72 antes da viagem marcada.

Desde que tomou posse da Presidência americana, no dia 20 de janeiro, Joe Biden já implementou várias medidas para reforçar o controlo da saúde pública, de forma a conter a propagação da pandemia. De momento, os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid-19 no mundo, com mais de 26,5 milhões de casos e cerca de 438 mil vítimas mortais.