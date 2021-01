Dois homens, de 48 e 73 anos, foram constituídos arguidos, esta sexta-feira, em Palmela, por violação do confinamento obrigatório a que estavam sujeitos no âmbito da pandemia da covid-19.

A GNR explica em comunicado, este sábado, que se trata de duas situações distintas. No primeiro caso, no decorrer de uma denúncia, os deslocaram-se à residência do homem de 48 anos, verificando que o mesmo se tinha ausentado do seu domicílio. Após diligências policiais foi possível localiza-lo tendo-lhe sido dada ordem para o imediato regresso a casa.

Na segunda situação, na sequência de uma outra denúncia, os militares verificaram que um homem, de 73 anos, estava a desrespeitar o confinamento obrigatório. Verificada a situação, foi dada ordem ao homem para que regressasse à sua residência, tendo sido acompanhado por militares até à mesma.

Os homens foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Setúbal.

A GNR lembra que a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência.