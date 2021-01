Cerca de 500: este é o número aproximado de e-mails que têm chegado à Provedoria de Justiça naquilo que diz respeito às reclamações feitas pelos cidadãos que se viram impedidos de votar, nestas eleições presidenciais.

Ao Nascer do SOL, a Provedoria acrescenta que estes e-mails são «em geral dirigidos simultaneamente a várias entidades, entre as quais a Comissão Nacional de Eleições, manifestando descontentamento pela situação vivida, designadamente de pessoas que se viram impossibilitadas de votar por estarem confinadas a partir de data posterior ao limite legal e, em alguns casos, de pessoas a viver no estrangeiro e impossibilitadas por esse Estado de se deslocarem ao consulado português».

