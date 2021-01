Uma mulher, de 32 anos, morreu, esta quinta-feira, quase dois dias depois de dar à luz trigémeos, em Santa Catarina, no Brasil, após sofrer uma hemorragia.

A história de Camila da Conceição rapidamente se tornou notícia. A mulher deixa, além dos recém-nascidos, mais quatro filhas, de 13, 11 e duas de 3 anos.

Segundo o G1, na primeira e segunda gestação, a mulher teve duas meninas. Na terceira foi mãe de gémeas e na quarta e última vieram os trigémeos. A gravidez não foi planeada, mas o casal ficou radiante quando soube que teria o primeiro menino da família.

A gravidez correu sem qualquer problema, tal como o parto. Quase dois dias depois de dar à luz, Camila teve uma hemorragia e teve de ser operada de urgência, acabando nos Cuidados Intensivos, onde perdeu a vida.

Numa nota, o Hospital Marieta Konder Bornhausen explicou que depois do parto, Camila teve complicações hemorrágicas, “havendo necessidade de uma nova intervenção cirúrgica, de emergência”. O útero da mulher foi retirado, mas a gravidade do caso impediu a sua recuperação. A morte ocorreu na UCI, mas a causa não foi revelada.

O marido de Camila e pai dos sete filhos, José Cardoso, de 34 anos, trabalha como pedreiro e mora com a família numa casa alugada, com apenas dois quartos. O homem diz não saber o que aconteceu com a mulher.

“Já não vi mais nada, não consegui acompanhar ela, não fiquei junto com ela", lembrou.

José vai agora contar com o apoio da família e também já foram feitas várias doações para ajudar com os produtos que os bebés mais necessitam nesta fase.

Quando os trigémos, Vitória, Breno e Valentina, nasceram, o hospital assinalou o momento, uma vez que foi o primeiro nascimento de trigémeos em 2021. Os três nasceram às 36 semanas de cesariana.