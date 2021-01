Está definida a primeira equipa da segunda meia final da Taça de Portugal. O SC Braga conseguiu pôr-se na vantagem do marcador logo aos 25 minutos, com Ricardo Horta a aproveitar a assistência de Abel Ruíz e fez o um a zero.

Ainda no fim do primeiro tempo o espanhol aumentou a vantagem da equipa da casa. Galeno fez o passe e Ruíz não vacilou: estava feito o dois a zero.

O segundo tempo viu o Braga ameaçar várias vezes com o terceiro golo, e aos 79 minutos Ricardo Horta chegou mesmo a bater o guarda-redes do Santa Clara. O golo, no entanto, foi invalidado depois de avaliação do VAR, que acusou a posição irregular de Horta.

O Santa Clara ainda viria a reduzir a vantagem, aos 90+6 minutos, com Crysan a fazer o dois a um.

Com este resultado, o Santa Clara fica pelo caminho, e o SC Braga segue para a meia final, onde irá enfrentar o vencedor da partida entre Gil Vicente e FC Porto.

Recorde-se que nas meias finais da Taça de Portugal estão também o SL Benfica e o Estoril Praia.