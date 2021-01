A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou, esta sexta-feira, o pedido de demissão, que foi aceite pelo Conselho Diretivo da Segurança Social.

“A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o seu pedido de cessação de funções. O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira”, lê-se no comunicado a que este jornal teve acesso.

O pedido de demissão foi apresentado na sequência da notícia de que pelo menos 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal, onde se incluem dirigentes, foram vacinados contra a covid-19, numa altura em que apenas os utentes de lares e os profissionais que trabalham diretamente nas instituições deveriam receber a vacina.

Assim, o Instituto da Segurança Social lembrou ainda, no mesmo comunicado, que foi aberto “um processo de averiguações urgente com vista ao apuramento dos factos que determinaram a vacinação de funcionários no Centro Distrital de Setúbal e eventuais responsabilidades, aguardando-se as respetivas conclusões”.