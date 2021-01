A Rússia ofereceu 100 milhões de doses da vacina Sputnik V contra a covid-19 à União Europeia (UE). A "oferta" surge depois de a farmacêutica AstraZeneca ter falhado com a disponibilização de vacinas previstas para o primeiro trimestre do ano. A entrega russa dependerá da "aprovação" da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

"Após finalizar a parte principal da vacinação massiva na Rússia, o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (FIDR) pode disponibilizar à UE 100 milhões de doses da vacina Sputnik V para 50 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2021", assinalaram os responsáveis da organização na sua conta oficial no Twitter.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n