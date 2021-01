A Comissão Europeia aprovou, esta sexta-feira, a vacina da AstraZeneca/Oxford contra a covid-19, pouco depois de ter recebido ‘luz verde’ da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter:

"Acabámos de autorizar a comercialização da vacina da AstraZeneca depois do parecer positivo dado pela Agência Europeia do Medicamento. A minha expectativa é que a empresa entregue as 400 milhões de doses previstas no acordo. Continuaremos a fazer todos os possíveis no sentido de assegurar vacinas para os cidadãos europeus, para os nossos vizinhos e parceiros em todo o mundo", lê-se na publicação de Von der Leyen.

