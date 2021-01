A vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson tem uma eficácia geral de 66%, anunciou esta sexta-feira a empresa norte-americana. A sua taxa de eficácia sobe para 85% para prevenir casos da doença muito graves. A principal novidade desta vacina, face a outras já disponíveis no mercado, é que esta pode ser administrada em apenas uma dose.

Os ensaios clínicos foram conduzidos em sete países e, segundo os resultados preliminares divulgados, a vacina torna-se menos eficaz face à variante do SARS-CoV-2 descoberta na África do Sul. Nos testes realizados nos Estados Unidos assistiu-se a uma eficácia de 72% em casos moderados a graves, na América Latina de 66%, tendo descido para os 57% na África do Sul.

Dos 44 mil voluntários dos testes, nenhum precisou de ser hospitalizado nem morrreu após 28.º dia da inoculação da vacina – altura em que se deveria tomar a segunda dose – mesmo depois de estarem expostos ao vírus. A proteção da vacina foi registada a partir do 14.º dia da administração. O diretor da Janssen Pharmaceutical, Mathai Mammen, disse à agência Associated Press que quando as pessoas vacinadas contraíram a doença, tiveram sintomas mais ligeiros.

Um terço dos voluntários dos ensaios clínicos tinha mais de 60 anos e mais de 40% tinha outras patologias que fazem aumentar os riscos associados à covid-19. A vacina foi considerada segura, tendo apenas algumas reações semelhantes a outros medicamentos, como, por exemplo, febre.

A Johnson & Johnson irá, dentro de uma semana, fazer um pedido de autorização de uso de emergência para os Estados Unidos da América ao regular norte-americano do medicamento, seguindo-se dos reguladores do resto do mundo.