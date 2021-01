O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, reagiu, esta sexta-feira, à polémica sobre Cristiano Ronaldo não ter, alegadamente, cumprido as medidas de contenção da pandemia de Itália.

"Ronaldo estava de folga e pode fazer o que quiser no seu tempo privado. Dentro do campo, mando eu, fora são livres e todos têm de assumir as suas responsabilidades", afirmou técnico, em conferência de imprensa, antes do jogo frente à Sampdoria, onde Pirlo também confirmou que o português será titular.

Sublinhe-se que Cristiano Ronaldo começou a ser criticado, depois de ter publicado um vídeo onde é possível ver que está noutra região, que não a da sua residência, o que atualmente é proibido, no âmbito das restrições devido à covid-19.

A imprensa italiana escreve mesmo que o jogador estará a ser alvo de uma investigação policial devido ao vídeo.

A provar-se o incumprimento, Ronaldo incorre numa multa de até mil euros por ter passado a fronteira regional entre Piedmont e Valle d'Aosta, para ir à cidade de Courmayeur. Ambas as regiões proíbem a circulação entre uma e outra a não ser para chegar a uma segunda casa ou por razões profissionais.