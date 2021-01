É inverno, está cinzento há dias, e uma das formas que encontro para mandar o winter-blues dar uma volta é comer. Claro que há muitas outras – exercício, escrever... –, mas eu gosto mesmo é de comer.

E já sabemos também que temos alimentos que são excelentes aliados para a nossa saúde e que ajudam a sentirmo-nos bem mentalmente.

As nossas escolhas têm realmente um grande impacto na nossa saúde mental durante o inverno e o feijão é uma das melhores opções que existem. Encontramos em qualquer mercearia, é acessível, os nossos avós comiam, e eu adoro aquele sabor nutty.

É mais macio que qualquer carne, rico em fibras e proteínas, e ambas contribuem para o bom humor. Ah, e lembrar que é uma excelente fonte de proteína vegetal – para mim, uma das melhores.

Claro que existem outros alimentos. Já mencionei antes, mas fica aqui uma notinha:

Peixes também são uma fonte de proteína magra e oferecem benefícios mentais e de saúde muito semelhantes aos do feijão.

A vitamina D é um nutriente que pode ter um efeito profundo no seu humor e deve ser incluído durante os meses de inverno em particular. Isso ocorre porque a nossa principal fonte de vitamina D, a luz do sol, é limitada nesta época do ano. Ovos, queijo e sumo de laranja, e lembrar que as laranjas estão por ai,

Evitar alimentos processados tanto quanto possível.

Eu gosto de usar leguminosas secas e por isso cozo sempre em grande porção, que rende para outras receitas.

Do feijão cozido fiz feijoada de cogumelos e sopa de feijão branco, mas partilho a receita do dip porque faz um excelente snack, que é ótimo para uns serões de filmes e para combater a larica.

Dip de Feijão Branco de Inspiração Mediterrânea

Ingredientes

2 copos de feijão branco demolhado e cozido

1 dente de alho

Sumo de um limão

Azeite extravirgem

Uma mão-cheia de folhas de coentros (manjericão também funciona muito bem)

Tahini (opcional)

Pimenta-preta de moinho q.b.

Sal rosa q.b.

1 colher de sopa de paprica fumada

1 colher de sopa de orégãos secos

1 colher de sopa de pimenta-de-caiena

Método

Num processador coloque o feijão branco, azeite, alho, sumo de limão e o tahini (se usar). Misture e raspe gradualmente à volta até atingir uma consistência cremosa. Tempere quase no final.

Sirva numa taça com os coentros frescos. Regue com um generoso fio de azeite e sumo de limão e polvilhe com a pimenta-de-caiena e a paprica fumada.

Sirva com tortitas ou corações de alface, o que lhe apetecer.